Минтранспорта и связи порадовало детей военнослужащих-шехидов

Агентство по инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий в партнерстве с Mars Academy, Академией робототехники и инженерии Азербайджана AREA и компанией Engineering for Kids организовало мероприятие для детей военнослужащих-шехидов по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

В рамках мероприятия для детей военнослужащих, отдавших свои жизни за Родину во время апрельских боев 2016 года, был проведен мастер-класс по роботикс. Кроме того, дети смогли развлечься, поучаствовав в процессе управления полетами дронов. Для них также были организованы различные развивающие интеллектуальные игры и конкурсы. Им наглядно объяснили механизм работы, сборки и тестирования дронов, рассказали о дрон-технологиях.

В ходе мероприятия было отмечено, что в рамках проекта «Робопарк» Министерства транспорта, связи и высоких технологий действует кружок по робототехнике, в котором в летнее время проводятся курсы по роботикс и тренинги по управлению полетами дронов. Дети военнослужащих-шехидов апрельских боев могут принять участие в том или ином тренинге на свой выбор. Эти тренинги будут для них бесплатными.