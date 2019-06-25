Гюльнар Алиева 16:21

Обычно в летний сезон Грузию посещает до 200 тысяч российских туристов. Но в этом году отдохнуть на грузинских курортах и полюбоваться достопримечательностями у них не получится: Россия объявила «туристическое эмбарго». Президент РФ Владимир Путин в связи с беспорядками в соседней стране даже подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение уже находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение Кремля может лишить Грузию одного из основных источников доходов. Российские СМИ утверждают, что грузинские курорты после 8 июля, когда указ президента вступит в силу, опустеют. А значит, владельцы многочисленных отелей и пансионатов, а также предназначенных в аренду квартир в Тбилиси, Батуми, Боржоми и др. за лето ничего не заработают. Вместе с тем глава Ростуризма Зарина Догузова предполагает, что из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие туристические места СНГ - на юг России, в Крым, Азербайджан, Армению… Грузия сегодня изыскивает различные пути обхода российских санкций. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили даже предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы для перевозки российских туристов. Однако вряд ли много россиян ослушаются рекомендаций своих властей. Так что вполне вероятно, Азербайджан станет одним из основных мест «летнего паломничества» туристов из России. Здесь есть и море, и горы, и достаточно развитая туристическая инфраструктура – отели, санатории, зоны отдыха, а базары завалены отборными фруктами. Но вот готов ли Азербайджан принять возможный поток российских туристов? Захотят ли северные соседи после дешевизны грузинских курортов тратить много больше за дорогой отдых в Азербайджане?

Эти вопросы мы задали экспертам в области туризма. Председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров считает, что туристы, приезжающие в Азербайджан, отличаются от тех, кто выбирает Грузию. По его словам, едут в Грузию из-за пляжного отдыха и казино в Батуми. Азербайджан же по части благоустроенных пляжей, не говоря уже о запрещенных у нас казино и более высоких ценах буквально на все, Грузии уступает. Так что не факт, что российские завсегдатаи грузинских курортов выберут на этот раз нашу страну. «Зато ситуация, возникшая в Грузии, однозначно выгодна для Турции. Это тоже облюбованный россиянами край, и они явно предпочтут именно турецкие курорты. Помимо этого, каждая страна старается развивать внутренний туризм, стремится сократить отток валюты из страны. С этой точки зрения Россия будет стараться привлечь своих туристов в Сочи, Геленджик, Крым и на другие внутренние курорты. А по туристическим возможностям Сочи вполне можно сравнить с Батуми, тогда как в Азербайджане отели на берегу моря можно пересчитать по пальцам. Да и те уже заполнены на 70-80%... Думаю, что полтора миллиона туристов мы принять не сможем. Даже небольшую часть зарубежных гостей, интересующихся культурной программой, мы сможем привлечь лишь тогда, когда государственные структуры, отвечающие за туризм, пользуясь моментом, станут проводить более активную пиар-кампанию в России», - сказал Нахид Багиров.

Главный специалист по туризму в Азербайджане также призвал местные госорганы действовать столь же оперативно, как это сейчас происходит в Грузии. К примеру, авиакомпания Georgian airways планирует доставлять российских туристов в Армению, а уж оттуда – в Грузию. «Чтобы добиться туристической популярности в мире, надо работать. Туризм – это такая сфера, в которой невозможно все спланировать заранее. Нужно быть готовым принять решение в любую минуту, действовать в соответствии с создавшейся обстановкой. Российские туристы – очень важные гости для любой принимающей стороны. Они любят посещать рестораны и торговые центры, то есть оставляют в стране прибытия немало денег. Было бы неплохо видеть их в нашей стране. Но эту работу надо организовать. Недопустимо сидеть сложа руки и ждать, что российские туристы, не поехавшие в Грузию, прибудут в Азербайджан. Чтобы привлечь их, надо немедленно ехать в Россию и договариваться с тамошними туроператорами, вести пиар-кампании, предпринимать определенные шаги. И если это будет сделано, то мы сможем привлечь 1-2% лишившихся Грузии гостей», - полагает Нахид Багиров. Грузия долгие годы активно действовала на туристическом рынке России. И теперь, даже после отмены прямого авиасообщения, определенная часть российских туристов все равно отправится на излюбленные грузинские курорты, пусть даже через Азербайджан и Армению. Другой эксперт в области туризма Чингиз Исмаилов тоже призывает, чтобы нынешней ситуацией правильно воспользовались представительства азербайджанских туристических компаний в России. «По моим сведениям, вот уже два дня как прервано авиасообщение между Россией и Грузией. Наши турфирмы должны сделать более привлекательными предложения об альтернативном отдыхе в Азербайджане как с точки зрения цены, так и услуг, чтобы к нам приехали российские туристы», - сказал эксперт. Говоря о числе россиян, которых мог бы принять этим летом Азербайджан, Исмаилов назвал цифру в 300-500 тысяч человек. Вместе с тем, как и предыдущий собеседник haqqin.az, он скептически относится к тому, что турпоток из России в Азербайджан резко возрастет. «Нельзя однозначно утверждать, что россияне массово ринуться в Азербайджан. С точки зрения экологии существует большая разница между Черным и Каспийским морями. Мы сами боимся купаться на своих пляжах – в воде и на побережье много бытового мусора, пляжи недостаточно хорошо очищаются. А большая часть туристов ищет именно пляжный отдых. Да и что касается логистики мы проигрываем Абхазии и Турции. Все это препятствует тому, чтобы россияне стали массово приезжать к нам на отдых», - уверен Чингиз Исмаилов.