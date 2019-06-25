В США подсчитали потери Ирана от санкций
Из-за наложенных на Иран санкций США Тегеран лишился $50 млрд, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Сравнивая руководство Ирана с "религиозной коррумпированной мафией", Хук отметил, что, введя антииранские санкции, руководство страны лишилось $50 млрд, передает ТАСС.
Кроме того, Хук отметил, что "выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стал необходимым шагом по противодействию деятельности Ирана". Также он обвинил Иран в распространении насилия и терроризма на Ближнем Востоке.