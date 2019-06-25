В Ташкенте городской суд приговорил чиновников, занимавших ранее высокие посты в органах прокуратуры и других правоохранительных органах, к длительным срокам заключения. Все они были фигурантами «дела Рашида Кадырова» — бывшего генпрокурора Узбекистана, пишет агентство Fergananews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Узбекистана.

Согласно информации, 12 высокопоставленных чиновников признаны виновными в получении взяток, подстрекательстве к даче взяток, мошенничестве, умышленном уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей, вмешательстве в расследование или разрешение судебных дел, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлениях, направленных против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений.

Все 12 человек лишены права занимать должностные и материально ответственные посты на определенные сроки. Кроме того, суд внесет представление на предмет лишения осужденных специальных званий и государственных наград. Изъятые у подсудимых и описанные в ходе дознания и предварительного следствия денежные средства, а также имущество будут обращены в счет погашения нанесенного ими материального ущерба.