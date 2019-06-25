Зеленский потребовал перевести армию Украины на стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский поручил приступить к внедрению стандартов НАТО в вооруженные силы Украины с 2020 года. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Зеленский подчеркнул, что с 2020 года в Украине должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности ВСУ, прежде всего в подготовке войск», — говорится в сообщении.
По словам украинского президента, внедрение новых стандартов должно стать реальным шагом на пути реформирования украинской армии, а не превратиться в имитацию работы.
«При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек», — подчеркнул Зеленский, добавив, что в Украине необходимо повысить престиж военной службы и создать для этого все условия.