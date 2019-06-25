Трамп: Россия – потенциальный противник США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не называет Россию противником, но считает ее потенциальным противником.

"Я не называю Россию противником, но она является потенциальным противником", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп упомянул об этом в контексте ситуации с выплатами странами НАТО своих взносов в бюджет организации: "Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов за энергетику. Они отдают России миллиарды долларов, и тем не менее предполагается, что мы должны защищать Германию. А Германия отказывается платить. Они не платят НАТО то, что они должны платить".

"Они платят миллиарды долларов потенциальному противнику, от которого мы, как предполагается, должны их защищать", - добавил американский лидер.