В Армении застрелился военнослужащий

В Армавирской области Армении в учебном центре Баграмян найдено тело 19-летнего военнослужащего срочной службы, сообщает Panorama.am со ссылкой на следственный комитет.

Согласно информации, сегодня, около 13:30 по местному времени, военнослужащий-срочник N-ской воинской части рядовой Айк Алавердян нанес смертельное огнестрельное ранение себе в лицо закрепленным за ним автоматом АК-74.

В четвертом гарнизонном отделе Главного военного следственного управления СК Армении возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 110 («Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности») УК Армении.