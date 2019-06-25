Трамп: Война с Ираном закончится быстро

Если Америка начнет войну с Ираном, она продлится недолго. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business.

«Я надеюсь, что у нас войны не будет. Но у нас сильные позиции, и если что-то произойдет, эта война будет короткой», — приводит его слова Интерфакс.

Трамп отметил, что не будет отправлять американских солдат в Иран в случае противостояния с Тегераном.

24 июня Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана. Они коснулись аятоллы Али Хаменеи. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции – это ответ на уничтожение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе. Кроме того, президент США пообещал, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение».

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что у Тегерана нет желания ни с кем воевать, в частности, с США.