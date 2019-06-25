В России объявили об отказе от доллара и SWIFT

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил об отказе России от доллара и SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) при реализации контрактов на поставки вооружения.

«По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет – около 13 миллиардов долларов», – сказал Михеев на форуме «Армия-2019», передает РИА Новости.

«У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами», – сообщил Михеев.

В этом году Россия поставила за рубеж вооружение более чем на $6 млрд, сообщил он. «Одновременно мы подписали контракты на сумму около $7 млрд», - заявил глава «Рособоронэкспорта», назвав это неплохим показателем, «учитывая санкционную обстановку».