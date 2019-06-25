Грузинский лари стремительно обесценивается

Национальная валюта Грузии - лари - продолжает обесцениваться на фоне введенного Россией запрета на туристические посещения этой стран.

По данным Национального банка Грузии, официальный курс на 27 июня установлен в 2,8470 лари за доллар, что еще на 0,5% ниже курса на среду.

Согласно данным Сакстата, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России, передает РИА Новости.

Ранее глава Минэкономики Грузии Натия Турнава исключила связь ослабления нацвалюты с туристическим эмбарго России, заявив, что речь идет о кратковременном колебании курса. При этом после указа президента России Владимира Путина о запрете авиаперевозок в Грузию лари упал уже на 2,4%.