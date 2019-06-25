В Туркмении сердечникам предложили лечиться ромашкой

В аптеках столицы Туркмении Ашхабада из продажи исчезли многие лекарства, их предлагают заменять травами, сообщает «Радио Азатлык».

Журналисты издания утверждают, что до недавних пор импортные лекарства заменяли отечественными аналогами, однако сейчас и они исчезли из продажи. Вместо этого, например, сердечно-сосудистые препараты предлагают заменить полынью, ромашкой, кукурузными рыльцами, ягодами боярышника.

Помимо сердечно-сосудистых препаратов, в число дефицитных вошли гинекологические и успокоительные средства. На последние трудно получить даже рецепт. Но даже если рецепт выписан, найти препарат в аптеке очень сложно.

«Товарные остатки корвалола продают из-под полы по 70 манатов за пузырек, который ранее стоил сначала 3, затем 5 и 7 манатов», — заявил источник «Радио Азатлык». 70 манатов по официальному курсу - это примерно $20.