Мощный взрыв в центре Вены привел к обрушению нескольких этажей в двух соседних зданиях. По сообщению полиции, имеются подозрения на взрыв бытового газа. На месте происшествия вместе с правоохранителями работают пожарные и медики, передает Euronews.

Данные о пострадавших уточняются. По словам представителя пожарно-спасательной службы Вены, в результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них получили серьезные ранения.