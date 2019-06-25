Сильный взрыв в Вене: есть раненые обновлено 20:57
Мощный взрыв в центре Вены привел к обрушению нескольких этажей в двух соседних зданиях. По сообщению полиции, имеются подозрения на взрыв бытового газа. На месте происшествия вместе с правоохранителями работают пожарные и медики, передает Euronews.
Данные о пострадавших уточняются. По словам представителя пожарно-спасательной службы Вены, в результате взрыва пострадали 10 человек, четверо из них получили серьезные ранения.
* * * 19:43
В Вене в жилом доме произошел взрыв, сообщает Reuters.
По данным агентства, в результате взрыва обрушились несколько этажей жилого дома.
Информации о пострадавших пока не поступало.