Бахшиев позарился на 187 манатов пенсионерки

Как сообщили haqqin.az в Ленкоранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в районное управление полиции Астары обратилась жительница села Селекаран С.Алескерова, которая заявила, что после того как она сняла в банкомате пенсию, у нее украли кошелек со 187 манатами и пенсионной картой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками астаринской полиции, было установлено, что ограбил старушку житель района Фариз Бахшиев. В ходе расследование выяснилось, что Ф. Бахшиев, заметив, как С.Алескерова снимает пенсию в банкомате, проследил за ней и, воспользовавшись моментом, украл кошелек, который пенсионерка положила на скамейку, пока ждала автобуса.