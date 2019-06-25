Россию восстановили в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой организация в полном объеме подтвердила полномочия делегации России. Такое решение было принято во время голосования на пленарном заседании.

Как передает ТАСС, за принятие документа проголосовали 116 парламентариев, против - 62, воздержались - 15.

Ранее глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс заявил журналистам, что согласно документу "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".