Израиль получит от США новые бомбардировщики и истребители

В статье отмечается, что Израиль может купить у США любое вооружение, которое захочет, на выгодных условиях. Однако, несмотря на необходимость обеспечения себя оружием, Израиль все же должен осторожнее тратить бюджетные деньги.

США передадут Израилю многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor и ударный бомбардировщик B-52, которым противовоздушные силы Ирана ничего не смогут противопоставить. Об этом говорится в материале The National linterest.

Запрет экспортировать F-22 Raptor разрабатывался совместно с правительством Израиля, однако в Вашингтоне решили, что могут их продавать еврейскому государству без ограничений.

Исторически сложилось так, что Израиль предпочитал самолеты, способные наносить наземные удары, но у Raptor не было достаточных технических возможностей для этого. Тогда Армия обороны Израиля закупила истребители F-15 и модернизировала их, переоборудовав в многоцелевые бомбардировщики.

F-22 уже отвечают нуждам страны по обеспечению превосходства в воздухе и, вероятно, прошли через подобный процесс. Противостояние с Ираном показало, что ВВС могут получить задание наносить удары на большие расстояния, в чем должны помочь тяжелые бомбардировщики B-52.

В то же время и уже стоящие на вооружении F-15 и F-16 при дозаправке могут уничтожать цели в Иране, но огромное расстояние ставит их в невыгодное положение, поскольку им придется проникать в защищенное воздушное пространство врага. Таким образом, бомбардировщик дальнего действия B-21 может стать для ВВС весьма привлекательным вариантом.

Израиль не эксплуатировал подобный класс самолетов еще с 1950-х. Тем не менее, ЦАХАЛ мог бы пересмотреть свою приверженность многоцелевым бомбардировщикам, осознав такую потребность, чтобы обходить иранские системы ПВО и доставлять тяжелые бомбы.

Израиль, кроме того, заинтересован в закупке самонаводящихся противобункерных ракет MOP, способных уничтожить скрытые оружейные склады Ирана, на что он надеется уже 10 лет. До настоящего времени Штаты отказываются продавать такие ракеты израильтянам.