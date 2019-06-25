Оппозиция Грузии снова митингует видео
У здания грузинского парламента в Тбилиси возобновился митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Протестующие заявляют, что продолжат акцию до тех пор, пока Гахария не уйдет, передает Интерфакс.
Протестующие утверждают, что министр должен понести ответственность за большое число пострадавших 20-21 июня, когда правоохранительные органы применили спецсредства против участников попытки штурма парламента.
К парламенту также пришли протестовать сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД). Они выступают против решения парламента удовлетворить ходатайство Главной прокуратуры о временном лишении неприкосновенности члена ЕНД, депутата Никанора Мелия ради уголовного преследования.
Прокуратура обвиняет депутата в организации нападения 20 июня на полицейских, охранявших вход парламент, и в участии в этом нападении. Если суд подтвердит вину Мелия, ему грозит долгий тюремный срок.
Никанор Мелия - политический секретарь бывшей правящей партии, основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.