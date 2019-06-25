У здания грузинского парламента в Тбилиси возобновился митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария. Протестующие заявляют, что продолжат акцию до тех пор, пока Гахария не уйдет, передает Интерфакс.

Протестующие утверждают, что министр должен понести ответственность за большое число пострадавших 20-21 июня, когда правоохранительные органы применили спецсредства против участников попытки штурма парламента.