Игорь Николаев, специально для haqqin.az 20:55

Эфиопские силы безопасности ликвидировали генерала Асамни Циге, главу заговорщиков, попытавшихся несколькими днями ранее осуществить государственный переворот в штате Амхара на севере страны.

Уверен, что подавляющее большинство ваших знакомых, уважаемый читатель, на вопрос об Эфиопии ответят скупо: да, такая страна существует и находится где-то в Африке. И удивляться скудному содержанию этого ответа не приходится. Пусть это и одна из крупнейших по территории и населению (около 100 миллионов человек) стран Африки, но в действительности Эфиопия давно стала одной из «черных дыр» на политической карте мира. Поскольку уже много лет политические и этнические элиты планомерно и с достойным лучшего применения упорством убивают свою страну. Один из последних эпизодов этого - предпринятая в минувшие выходные попытка государственного переворота в одном из штатов Эфиопии, Амхаре, что на севере страны. В Африке не принято слишком уж долго готовить заговоры, выстраивая вокруг них хитроумные комбинации. И лениво, и заговорщики народ ненадежный - того и гляди, зададутся вопросом о том, что оппонент может заплатить больше - и побегут к нему. Поэтому все происходит стремительно, как и в нынешнем эфиопском эпизоде.

Начальник службы безопасности штата Амхар «генерал» Асамни Циге - в Африке, если вы не знали «генералов» больше чем в остальном мире - внезапно озаботился тем, что народность амхари, выходцем из которой он является, ущемляют в правах на родной земле. И тут надо пояснить одну уникальную черту государственного устройства Эфиопии - после долгих конфликтов политическая и административное устройство строится на принципах этнического федерализма. Проще говоря, страна разделена на 9 штатов по этническому принципу. То есть, население в них делится на «титульные» и «нетитульные» национальности. Первые - пользуются всеми правами, что же до не-титульных - то вне зон компактного проживания, которые им выделены, они являются людьми второго сорта. Так вот Циге решил, что «нетитульные» забрали себе слишком много власти. И если штат отделить от Эфиопии в самостоятельное государство, а «нетитульных», они же - понаехавшие, вышвырнуть вон, предварительно устроив им небольшую этническую чистку, то для амхари сразу наступит золотой век, песок станет черноземом, а в недрах появятся нефть, алмазы и золото. Для начала заговорщики расстреляли главу правительства штата Амхар Амбахью Меконнена и его советника, прямо на рабочем заседании кабинета. Чуть позже собственным телохранителем был застрелен прибывший в Амхар для выяснения ситуации начальник штаба эфиопской армии генерал Сеаре Меконнен. Но на этом успехи заговорщиков закончились, поскольку в дело вступили силы безопасности, подчиняющиеся только премьер-министру страны Абие Ахмеду.

Не раздумывая над тем, кто какой национальности, они оперативно перестреляли большую часть заговорщиков и арестовали тех, кто мог им сочувствовать. После чего мятеж сам собой закончился, а «генерал» Циге попытался скрыться. Впрочем - безуспешно, поскольку через два дня его нашли и просто застрелили при задержании. Что, в принципе, достаточно логично - ничего ценного этот кадр из себя не представлял, очередной «спаситель нации» и «радетель за народ», коих в Эфиопии в каждой этнической группе по десятку на деревню. Казалось бы - все банально до скуки и обыденно для Африки. И даже не совсем понятно, зачем рассказывать читателю об этом рядовом, в общем-то, для Черного континента эпизоде, если бы не один нюанс. А именно - то, к чему привели страну многочисленные этнические конфликты, вызванные амбициями местных элит - от племенных вождей до деревенских старост. Основным экономическим партнером Эфиопии на сегодня является Китай. Именно он реализует сейчас в стране грандиозный эксперимент по строительству индустриального парка Хавасса, где совместно с западными партнерами разворачивает выпуск «фаст-фэшн» и комплектов «пять экземпляров за $12,99» Guess, Levi’s, H&M и прочих брендов. Планы грандиозные - создание 12 аналогичных парков к 2020 году и два миллиона рабочих мест в обрабатывающей промышленности к концу года 2025-го. Условия самые привлекательные - предприниматели, развивающие тут свою деятельность, на пять лет освобождаются от уплаты подоходного налога, пошлин и сборов на импорт средств производства и стройматериалов. Но есть проблема - после долгих лет конфликтов и войн местное население просто не понимает, что это такое - работать.