Азербайджан покажет своего «Хищника» в Москве
Миноборонпром Азербайджана представит на проходящем в Москве V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» продукцию оборонной промышленности, ориентированную на экспорт.
В национальном павильоне Азербайджана будут демонстрироваться производимые на предприятиях Миноборонпрома беспилотники, снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, гранатометы, минометы, боеприпасы к ним. Впервые Миноборонпром Азербайджана представит пушку 2A42 (30 мм) и полуавтоматическую снайперскую винтовку «Хищник» (7,62 мм).
V Международный военно-технический форум «Армия-2019» проходит с 25 по 30 июня на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот», аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В нем принимают участие около 1,3 тыс предприятий. В мероприятиях форума участвуют более 100 делегаций иностранных государств.