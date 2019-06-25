Ильхам Алиев о готовности к деоккупации Карабаха: «Война еще не окончена»

Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского охватывает территорию в 11 гектаров. Строительные, ремонтные работы и реконструкция здесь начались в феврале 2018 года. На территории военного лицея построены здание штаба, курсантское общежитие, медпункт, банно-прачечно-котельный комплекс. Кроме того, капитально отремонтированы действующие здания и обновлены сооружения. В военном лицее построено новое трехэтажное здание штаба площадью 1800 квадратных метров. На территории проведено озеленение, приняты меры по благоустройству. Перед зданием расположены бюст Джамшида Нахчыванского и мемориальный комплекс.

26 июня президент Азербайджана , Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции и капитального ремонта в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского Министерства обороны. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

Президент Ильхам Алиев выступил перед личным составом и поздравил с Днем азербайджанской армии.

«Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Мощь, боеспособность, профессионализм нашей армии возрастают. Сегодня наша армия находится на самом высоком уровне», - заявил в своей речи президент.

По словам Ильхама Алиева, процесс армейского строительства идет успешно и стремительно. Проводится работа на современном уровне, приобретается военная техника, растет боеспособность.

«Мы живем в условиях войны. Война еще не окончена, поэтому мы в любой момент должны быть готовы освободить родную землю от оккупантов. Уверен, что этот день наступит, и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность», - сказал Ильхам Алиев.

Президент также подчеркнул, что возможности Азербайджана возрастают, материальное положение улучшается, приобретаются и завозятся необходимые армии техника, оружие и боеприпасы.