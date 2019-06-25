Журналист и политик устроили драку в прямом эфире видео
В Пакистане член партии "Движение за справедливость" Мансур Али Сиял напал на журналиста Имтиаза Хана во время прямого эфира. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел во время трансляции одного из выпусков передачи News Line, в ходе которой гости и журналисты обсуждают политические и социальные события в стране. Во время одного из эфиров Сиял предупредил Хана о неверном тоне разговора.
Когда Хан заявил, что не собирается терпеть такое отношения к себе со стороны политика, Сиял повалил его на пол, после чего началась драка. Чиновник нанес журналисту несколько ударов кулаками по лицу.
Гостям студии пришлось разнимать участников конфликт.
По данным издания, видео стало популярно среди пользователей соцсетей в Пакистане. Многие осудили действия политика в отношении журналиста.