В Пакистане член партии "Движение за справедливость" Мансур Али Сиял напал на журналиста Имтиаза Хана во время прямого эфира. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время трансляции одного из выпусков передачи News Line, в ходе которой гости и журналисты обсуждают политические и социальные события в стране. Во время одного из эфиров Сиял предупредил Хана о неверном тоне разговора.