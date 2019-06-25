Путин назначил нового главу Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее российский лидер провел встречу с Юнус-Беком Евкуровым, который попросил принять его отставку с поста главы Ингушетии. Путин принял его отставку и поблагодарил за работу в этой должности.

"После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ", - сказал пресс-секретарь российского лидера.