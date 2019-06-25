Наргиз Бабаева-Керимова: «Помогите маленькой Ляман!»

В редакцию haqqin.az позвонила известный азербайджанский благотворитель, глава фонда «Счастливое будущее детей» Наргиз Бабаева-Керимова, чьими заботами и усилиями была спасена жизнь десятков больных детей.

- У нас экстренная ситуация, - волнуясь, говорила Наргиз ханум. - Состояние прооперированной недавно во второй раз в связи с тяжелым пороком сердца 13-летней Ляман Гурбановой критическое. Выяснилось, что у нее пониженный альбумин и из-за этого начались отеки. Сейчас девочка в ЦКБ в Баку, но так как в этой клинике невозможно сделать полагающиеся в этой ситуации анализы, врачи не могут назначить адекватное лечение.

Ляман нужно срочно отправить в стамбульскую клинику Medical Park, где могут сделать биопсию такого уровня. Однако на перелет в Турцию и лечение необходимы средства. Если в ближайшие несколько часов не принять мер, девочка погибнет.