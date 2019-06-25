Наргиз Бабаева-Керимова: «Помогите маленькой Ляман!»

В редакцию haqqin.az позвонила известный азербайджанский благотворитель, глава фонда «Счастливое будущее детей» Наргиз Бабаева-Керимова, чьими заботами и усилиями была спасена жизнь десятков больных детей.

- У нас экстренная ситуация, - волнуясь, говорила Наргиз ханум. - Состояние прооперированной недавно во второй раз в связи с тяжелым пороком сердца 13-летней Ляман Гурбановой критическое. Выяснилось, что у нее пониженный альбумин и из-за этого начались отеки. Сейчас девочка в ЦКБ в Баку, но так как в этой клинике невозможно сделать полагающиеся в этой ситуации анализы, врачи не могут назначить адекватное лечение.

Ляман нужно срочно отправить в стамбульскую клинику Medical Park, где могут сделать биопсию такого уровня. Однако на перелет в Турцию и лечение необходимы средства. Если в ближайшие несколько часов не принять мер, девочка погибнет.

Помогите нам спасти Ляман. Ей всего 13 лет, она совсем ребенок, но за свою столь недолгую жизнь перенесла много боли и страданий.

Мы дважды объявляли сбор денег, чтобы прооперировать девочку. Откликнулись многие. Первая операция прошла в Киеве, вторая - в Стамбуле. Но, увы, опять рецидив. Однако надежда еще есть, надо только доставить ребенка к стамбульским врачам.

Пожалуйста, опубликуйте мой призыв, мою мольбу о помощи на вашем сайте!

Заранее благодарю и журналистов, и тех добрых, неравнодушных людей, кто перечислит деньги!

Контактный номер: (050) 611-62-02 (Наргиз ханум)

Банковские реквизиты:

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Kod : 511102 VOEN : 9900001901

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Frankfurt / Main / Germany

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Beneficiary Bank / Alanın Bankı

Bank Respublika OJSC

Baku/ Azerbaijan

SWIFT : BRESAZ22

Beneficiary / Alan

Name / Adı : ARZU

Surname / Soyadı : SARİFOVA

İBAN: AZ31BRES00381197804059344703.

Дополнительную информацию о Ляман можно узнать на странице Наргиз Бабаевой-Керимовой в Facebook.

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