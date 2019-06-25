Гражданин Азербайджана стал новым владельцем «Мосхозторга»
Компания из Болгарии «Фалкон хоум дистрибьюшн» приобрела 50,5% сети магазинов хозяйственных товаров «Мосхозторг».
Владельцем «Фалкон хоум дистрибьюшн» является гражданин Азербайджана 50-летний Заур Мишиев, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные, опубликованные в реестре компаний Болгарии.
Компания зарегистрирована в 2018 году в болгарской столице – Софии. Уставный капитал «Фалкон хоум дистрибьюшн» – 10 левов. Деятельность компании – продажа постельного белья, обуви, текстиля, мебели, продуктов питания.
Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, «Фалкон хоум дистрибьюшн» стала владелицей 50,5% «Мосхозторга» 17 июня. Ранее такая же доля принадлежала Веронике Кирьяновой. Еще 10% сети принадлежат предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.
Подробной информации о Зауре Мишиеве в Сети практически нет. Только в одном источнике отмечается, что бизнесмен по имени Заур Гершумович Мишиев являлся владельцем ООО Zingal Rich, которое было ликвидировано в 2016 году.