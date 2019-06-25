В ПАСЕ выбрали нового генсека
Парламентская ассамблея Совета Европы на пять лет выбрала нового генсека, им стала глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
Глава ПАСЕ Лилиан Мари Паскье объявила, что по результатам голосования хорватский представитель получила большинство голосов.
"В голосовании приняли участие 274 парламентария. Таким образом, абсолютное большинство голосов - 135. Пейчинович-Бурич набрала 159, Дидье Рейндерс - 105 голосов. Поэтому Пейчинович-Бурич избирается на пост генерального секретаря СЕ мандатом на пять лет, который продлится до 2024 года", - передает слова председателя ПАСЕ ТАСС.