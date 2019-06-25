В Венесуэле заявили о новой попытке переворота

«У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег для осуществления госпереворота», — сказал министр на пресс-конференции, которую транслировал латиноамериканский телеканал Telesur, передает ТАСС.

По словам Родригеса, противники планировали взять под контроль склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе. Помимо этого, они хотели освободить бывшего министра обороны Венесуэлы Рауля Бадуэля и объявить его президентом страны. В качестве доказательства имеются видеозаписи, на которых видна передача оружия и денег для этих целей.

Хорхе Родригес отметил, что противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наемников для физического устранения главы государства.