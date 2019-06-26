Фирдовси Умудов о первом золоте Азербайджана: «Ждите еще медалей от борцов»
На Евроиграх в Минске после завершения второго соревновательного дня в борьбе, по итогам которого азербайджанские спортсмены завоевали золото и две бронзы, наш чемпион Махир Амирасланов и вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов прокомментировали первые успехи.
«Посвящаю эту победу нашим военнослужащим, - говорит Махир Амирасланов, завоевавший для Азербайджана первое золото на Играх в Минске. – Я сам тоже скоро отправлюсь на армейскую службу. Благодарю руководство Федерации – Намика Алиева, Фирдовси Умудова, который очень много сделал для меня. Всем благодарен! Это первое золото Азербайджана на Евроиграх, очень рад этому! Первое, но далеко не последнее… А я сам постараюсь успешно выступать и на следующих соревнованиях».
Фирдовси Умудов назвал символичным то, что первая золотая награда была завоевана в День Вооруженных сил Азербайджана.
«Первое золото нашей стране на Евроиграх принесли борцы. И в этот славный день мы посвящаем эту победу всему личному составу нашей армии, - говорит вице-президент. – Сегодня мы завоевали не только золото, но и две бронзы. Ждем продолжения завтра. У нас два финалиста – Гаджи Алиев и Нурмагомед Гаджиев. Верим в них, а также в успех в женской борьбе и греко-римской».