«Делегации из шести стран плюс Украина обратятся к парламентам своих стран с предложением отозвать национальные делегации ПАСЕ. Выйти из ПАСЕ до конца года», — заявил РБК член украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, по словам которого, речь идет о Польше, Литве, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии.

«Для нас сегодня была последняя точка. Когда предлагали самые явные вещи, их в один голос отклоняли. Например, включить в текст резолюции требование немедленно перевести крымскотатарского активиста, задержанного в России, Эдема Бекирова в соответствии с решением ЕСПЧ из тюрьмы в госпиталь, — сказал депутат. — Но они уже шли на принцип, вместо того чтобы пойти на уступки элементарные. Это была последняя точка», пишет РБК.

По словам Соболева, национальные делегации обсуждали возможность совместного демарша, но не договорились: «После голосования по поправкам всем стало очевидно, что делать».

Разочарование решением ПАСЕ вернуть Россию в организацию ранее выразил глава МИД Грузии Давид Залкалиани. С похожим заявлением выступил и его эстонский коллега.

Парламентская ассамблея Совета Европы без поправок приняла резолюцию, которая позволит России вернуться к полноценной работе в организации. «За» проголосовали 116 депутатов, «против» — 62.