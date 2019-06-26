США продолжают запугивать Турцию санкциями

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер предупредил своего турецкого коллегу Хулуси Акара, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 не только положит конец участию Турции в программе создания и дальнейшей продажи истребителей пятого поколения F-35, но и нанесет ущерб турецкой экономике в результате санкций США. Об этом Reuters стало известно от пожелавшего остаться неназванным высокопоставленного представителя Пентагона, пишет EurAsia Daily.

«Министр вновь был очень тверд в том, что Турция не сможет иметь и С-400, и F-35 одновременно. И если они примут С-400, им придется принять последствия не только для программы F-35, но и для их экономической ситуации», — сказал собеседник агентства по итогам американо-турецкой встречи на полях министерского саммита НАТО в Брюсселе.

Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман отметил, что Эспер и Акар также обсудили ситуацию в Сирии, вопросы, связанные с безопасностью и двусторонними отношениями, в том числе сотрудничество в области обороны и приверженность обеих стран НАТО.