После очередного соревновательного дня на Европейских играх в Минске в копилке Азербайджана наконец-то появилась первая золотая медаль. На помощь нашей национальной команде пришли борцы, и первое золото для страны на нынешних Играх завоевал вольник Махир Амирасланов.

Благодаря этой победе Азербайджан заметно улучшил свои позиции в общекомандном зачете, поднявшись с 26-го места на 17-е. Сейчас у нас 14 медалей – 1 золото, 4 серебра и 9 бронзовых наград, две из которых были также завоеваны борцами в среду. В первую тройку по-прежнему входят Россия (28-15-20), Беларусь (15-11-19) и Грузия (6-6-10).

Азербайджан на 17-м месте, если в качестве главного показателя считать количество золотых наград. Однако если подсчитывать общее количество медалей, то мы с 14 наградами будем делить 6-7-е места с Италией, уступая России (63 медали), Беларуси (45), Грузии (22), Украине (22) и Франции (15). Всего медали уже завоевали представители 36 стран.

Завтра количество наград у Азербайджана точно увеличится как минимум до 16-ти, так как борцы Гаджи Алиев и Нурмагомед Гаджиев вышли в финал. Рассчитываем на награды в женской и греко-римской борьбе. Особняком здесь стоит Мария Стадник, от которой в Азербайджане ждут только золота.

Как минимум две бронзовые медали есть уже у наших боксеров, пробившихся в полуфинал. В последние два дня соревнований будут состязаться каратисты. С этим видом у нас также связаны большие надежды. Верим, что на финише Евроигр смогут приятно удивить и наши спортивные гимнасты.