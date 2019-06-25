На сверхбогатого азербайджанца напали на Ибице… и отняли часы стоимостью €1,5 миллиона британские СМИ
На всемирно известном испанском курорте Ибица совершено нападение на сверхбогатого азербайджанца.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на британское издание Daily Mail, на 22-летнего азербайджанца напал грабитель и похитил его наручные часы стоимостью 1 миллион 500 тысяч евро.
Нападавший нанес несколько увечий нашему соотечественнику, отнял часы и сбежал с места преступления.
В момент нападения 22-летний азербайджанец находился с другом.
Как сообщает полиция города, похищенные часы марки McLaren F1 насчитывают в мире всего 75 экземпляров, весят они вместе с ремешком 40 граммов. В связи с инцидентом полиция ведет расследование.