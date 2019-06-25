В США сотрудница бара плюнула в сына Трампа

По данным издания, инцидент произошел в баре при гостинице Aviary, где Трамп присутствовал в компании нескольких человек. Как сообщает очевидец, женщина раскритиковала действующего главу государства, после чего подошла к его сыну и плюнула ему в лицо.

Работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в сына президента США Дональда Трампа. Женщину задержали и допросили сотрудники Секретной службы. Об этом Эрик Трамп рассказал Breibart.

«Это был исключительно отвратительный поступок человека, у которого явно есть проблемы с эмоциями», — заявил сын американского лидера журналистам.

По его словам, женщина была задержана Секретной службой США, однако он отказался свидетельствовать против нее, после чего ее освободили из-под стражи.

В свою очередь руководство ресторана заявило, что в клиентов нельзя плеваться ни при каких обстоятельствах, и отстранило женщину от работы.