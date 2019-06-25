Тегеран о готовности Трампа «уничтожить» Иран

На просьбу журналиста прокомментировать слова Трампа о том, что Вашингтон готов дать Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения страны, Зариф отметил: "Это заявление свидетельствует о том, что намерения США, без сомнения, незаконны. США не в том положении, чтобы уничтожить Иран. У них нет таких возможностей, если не считать применения с этой целью запрещенных вооружений. Иранцы готовы к тому, чтобы защищаться от любых агрессивных действий, но мы не стремимся к войне. Мы не стремимся к конфронтации".

"Действия, которые предприняли США в течение последних нескольких недель, носили конфронтационный и провокационный характер, в особенности введение санкций в отношении руководства Ирана. Это было дополнительным оскорблением всего иранского народа со стороны США", - подчеркнул глава иранского МИД, добавив: "Я также полагаю, президенту Трампу следует помнить, что мы живем не в XVIII веке, существует Устав ООН, и угроза применения силы является незаконной".