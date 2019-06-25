Европу накрыла аномальная жара, температура воздуха в некоторых странах может превысить 40 градусов. Температура выше 30 градусов в настоящее время установилась в Италии, Германии и Франции, пишет BFM.ru.

В Париже властям пришлось открыть дополнительные фонтаны с питьевой водой. В парках и муниципальных зданиях жару можно переждать в специальных кондиционированных помещениях. Французские метеорологи прогнозируют в предстоящую пятницу температурный рекорд — 45 градусов. Из-за этого в Париже перенесли на поздний вечер четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин.