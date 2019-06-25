«Люцифер» из Африки завладел Европой фото
Европу накрыла аномальная жара, температура воздуха в некоторых странах может превысить 40 градусов. Температура выше 30 градусов в настоящее время установилась в Италии, Германии и Франции, пишет BFM.ru.
В Париже властям пришлось открыть дополнительные фонтаны с питьевой водой. В парках и муниципальных зданиях жару можно переждать в специальных кондиционированных помещениях. Французские метеорологи прогнозируют в предстоящую пятницу температурный рекорд — 45 градусов. Из-за этого в Париже перенесли на поздний вечер четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу среди женщин.
Венский и берлинский зоопарки закупают для животных тонны льда. В итальянских городах метеорологи установили «красный» уровень опасности погоды, а служба в Ватикане едва не закончилась солнечным ударом одного из кардиналов.
Причиной жаркой погоды стал фронт под названием «Люцифер», который пришел из Сахары и грозит не только жаркой погодой, но и сильными грозами. Пик высоких температур придется на четверг-пятницу. Даже в Дании и Швеции ожидаются 30-градусные значения.