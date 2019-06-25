Российские военные покидают Венесуэлу

«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня»,— говорится в сообщении.

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов, которые последние несколько месяцев оказывали техническую помощь стране в обслуживании военной техники. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Венесуэле в Facebook, передает Коммерсант.

В посольстве подчеркнули, что о российском военном присутствии в Венесуэле речь не шла, российские специалисты выполняли «лишь контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации».

Весной 2019 года в Каракас на Ан-124 и пассажирском Ил-62 прибыли 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым. В Венесуэлу также было доставлено 35 тонн груза.

Прибытие российских военных самолетов в Венесуэлу вызвало дипломатические споры между Вашингтоном и Москвой. Белый дом обвинил Кремль в попытке вмешаться во внутренние дела Венесуэлы. Российский МИД в ответ заявил, что самолеты перевозили только специалистов, которые обслуживали контракты на продажу оружия.