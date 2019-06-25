Под ледником Гренландии нашли более 50 скрытых озер

Ученые из университетов Ланкастера, Шеффилда и Стэнфорда в Великобритании обнаружили 56 неизвестных озер под ледником Гренландии. По их мнению, в озерах содержатся следы живых организмов, приспособленных к экстремальным условиям. Об этом пишет eurekalert.org со ссылкой на Nature Communications.

По словам исследователей, хотя гренландские озера по размерам меньше, чем аналогичные подледниковые водоемы в Антарктиде, они встречаются чаще, чем считалось ранее. Их выявили с помощью радара на борту воздушного судна, который пролетел, в общей сложности, 500 тысяч километров.

Длина озер составляет 0,2-5,9 километра. Большинство из них обнаружено под медленно движущимся льдом, вдали от более стабильных регионов Гренландского щита. Ученые считают, что, когда климат станет теплее, процессы таяния станут более интенсивными, а озера начнут терять воду и пополнять ее. Некоторые из водоемов уже проявляют признаки гидрологической активности.