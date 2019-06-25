Армия Хафтара терпит поражение в Ливии

Формирования правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) отбили у ливийской национальной армии (ЛНА) стратегически важный город Гарьян, расположенный в 75 км к югу от Триполи, сообщает новостной портал Al-Marsad.

Подразделения ПНС нанесли неожиданный удар по северным районам Гарьяна с населением около 40 тысяч человек. Одновременно с началом штурма силы защиты Гарьяна, лояльные ПНС, подняли мятеж против хафтаровцев в его центральной части и вступили с ними в уличные бои. В стычках применялись различные вооружения, включая тяжелую артиллерию. ВВС ЛНА несколько раз наносили удары по позициям противника, однако это не помогло им удержать населенный пункт.

Как передавал телеканал Al-Hadath, ЛНА оставила свои позиции после ожесточенных боев.

По данным канала Libya Al-Ahrar, силы Сараджа заняли главный оперативный штаб Западного округа ЛНА, откуда осуществлялся контроль за наступлением на Триполи, а его командующий генерал-майор Абдель Салям аль-Хаси бежал вместе со своими подчиненными.