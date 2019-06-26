Самолет Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в Нижнеангарске в 10:20 по местному времени (05:20 по московскому) 27 июня, пишет «Лента.ру».

Согласно информации, после взлета в воздухе отказал один из двигателей. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 метров и столкнулся с зданием очистных сооружений, после чего началось возгорание лайнера.

В результате происшествия два пилота погибли, пострадали 22 человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту произошедшего.