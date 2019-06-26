Игорь Панкратенко, специально для haqqin.az 10:07

Россия начнет поставки С-400 в Турцию уже в июле. Завершить контракт планируется к концу нынешнего года, и Анкара эту информацию полностью подтвердила. Как заявил президент Эрдоган, этот вопрос с Россией обговорен и тема закрыта, поскольку системы уже куплены. Между тем конфликт между Анкарой и Вашингтоном из-за данного контракта достиг своего апогея. Комитет сената США по международным отношениям в минувший вторник, 25 июня, одобрил законопроект «Акт о партнерстве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье», содержащий в себе два принципиальных и болезненных для Анкары момента.

Во-первых, снимается существовавший с 1987 года запрет на продажу американского оружия Кипру, отношения которого с Турцией - и без того крайне напряженные из-за северной части острова - все сильнее накаляются. Во-вторых, в документе присутствует специальный пункт о том, что если Анкара приобретает российские С-400, то она автоматически лишается права получить американские F-35, в разработке которых принимала активное участие. То, что это не пустые угрозы, Вашингтон подтвердил конкретными действиями: две недели назад Пентагон приостановил программу переобучения на F-35 турецких пилотов, проходившую на авиабазе США в Аризоне. Кроме того, объявлено, что прием новых групп курсантов из Турции в рамках этой программы осуществляться не будет. Официальные представители США уже открыто говорят о том, что реализация контракта между Анкарой и Москвой обернется для турецкой стороны вполне ощутимыми санкциями. Американские военные и политики откровенно в бешенстве и продолжают утверждать, что приобретение турками С-400 «является совершенно неприемлемым» и создает массу рисков как для безопасности НАТО, так и для того же F-35. Поскольку, как заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пахон, «радиолокационная система С-400 может предоставить российским военным секретную информацию» о новейшем американском истребителе. Анкара, в свою очередь, выступила со вполне здравым предложением: давайте создадим специальную техническую комиссию, оценим степень рисков и выработаем план действий, которые помогут их избежать. Но Вашингтон турецкую инициативу попросту проигнорировал, еще раз подтвердив, что вопрос об С-400 отнюдь не военный, а насквозь политический.

Словом, ни на какой компромисс в данном вопросе американский военно-политический истеблишмент идти не готов и воспринимает ситуацию как личное оскорбление, чуть ли не «нож в спину». Так что, по всей видимости, те полтора миллиона долларов, которые Анкара заплатила лоббистской компании Greenberg Traurig за разруливание ситуации можно смело списывать в убытки. Усилия привлеченных лоббистами экс-сенатора Тима Хатчинсона и других влиятельных в коридорах Капитолия лиц вроде Рэнди Форбса и Альберта Уинна результата не дадут, это ясно уже сейчас, поскольку Белый дом, Пентагон и представители американского ВПК закусили удила. И не возникает сомнений, что отлучение Анкары от F-35 и поставки оружия Кипру - далеко не единственные неприятные сюрпризы, которые США готовят Турции в качестве порицания за приобретение С-400. Что, впрочем, ни в коей мере не ослабляет решимости турецкой стороны действовать в данном вопросе без оглядки на Вашингтон. «Проблема С-400 - это проблема, напрямую связанная с нашим суверенитетом, и здесь мы не отступим», - заявил в своем телеобращении Эрдоган. «Независимо от того, какие санкции могут быть против нас введены, какими бы ни были сигналы из Америки, мы купили С-400… Мы не можем ожидать, что НАТО защитит нас, потому что потенциал НАТО способен защитить только 30 процентов воздушного пространства Турции», - разъяснил позицию Анкары глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

Поражение США в вопросе приобретения Турцией российских С-400 достаточно очевидно, но, похоже, в Вашингтоне так и не поняли его причины, списывая все на «антиамериканские настроения турок в целом и Эрдогана лично». Между тем, здесь, в общем-то, все достаточно очевидно. Речь в данном случае не об антиамериканизме, а о том, что США рядом шагов разрушили доверие к себе в глазах турецкого общества. Прежде всего, это касается той игры, которую Вашингтон ведет с курдами, особенно - поддержка американцами идеи автономного курдского образования в Сирии. Возможно, для США это интрига регионального уровня, только вот для Турции это угроза национальной безопасности. Слова Трампа о том, что «экономика Турции будет разрушена если они нападут на сирийских курдов» в Анкаре будут помнить долго. Как совершенно справедливо заметил один из турецких экспертов, «никакое другое политическое решение в истории не нанесло такого вреда имиджу Соединенных Штатов в Турции, как их усилия по вооружению и поддержке YPG». Кроме того, лично у Эрдогана есть более чем серьезная претензия к Вашингтону, которую зовут Мухаммед Фетхуллах Гюлен. Именно он объявлен в Турции организатором попытки государственного переворота 15-16 июля 2016 года, и если раньше расхождения двух этих людей носили политический и идеологический характер, то теперь между ними - кровь свыше 200 граждан Турции, погибших в те дни. Немалую роль в росте недоверия к США сыграла и еще сыграет ситуация, складывающаяся сейчас в Восточном Средиземноморье, вокруг обнаруженных там гигантских запасов природного газа. Турция в одночасье оказалась в состоянии конфликта из-за границ исключительных экономических зон с Кипром, на сторону которого тут же встали Греция, Израиль, Египет, Евросоюз и США. Ситуация там накаляется с каждым днем, имущественные споры - они самые ожесточенные, и решение Вашингтона возобновить Кипру поставки вооружений приобретает весьма негативное для Анкары значение.