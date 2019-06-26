Россия поможет Таджикистану укрепить армию

Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана на фоне угроз странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходящих от международных террористов в Афганистане, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев сегодня в Бишкеке на заседании комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ.

"Со своей стороны будем укреплять силовую составляющую Республики Таджикистан по линии минобороны и специальных служб России, в том числе при реализации программы модернизации Вооруженных сил Республики Таджикистан", - сказал Патрушев, слова которого цитирует пресс-служба аппарата российского Совета безопасности.