США и Китай прервут торговую войну

США и Китай пришли к соглашению о перемирии в торговой войне. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне.

Соединенные Штаты не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на этих выходных в японской Осаке.

По информации источников издания, новые пошлины должны были стоить Китаю около 300 миллиардов долларов и коснулись бы буквально всех статей экспорта. Сообщается, что отсрочка их введения стала условием встречи на саммите, которое выставил китайский лидер Трампу. Ранее, впрочем, сообщалось, что американская сторона угрожала ввести их, если Си не появится на G20.

Неизвестно, сколько продлится перемирие — один из источников назвал срок в 6 месяцев, но подчеркнул, что это лишь прогноз, а не достоверные сведения. До этого сообщалось, что государства могут подписать торговое соглашение уже до конца этого года.

В мае Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая война США и Китая может привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.