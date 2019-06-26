ФСБ раскрыла канал контрабанды оружия из Литвы и Украины

ФСБ в Новом Уренгое задержала участников преступной группы, причастных к организации канала контрабанды и модернизации оружия из Украины и Литвы, сообщает РИА Новости.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность членов международной преступной группы, причастных к организации канала контрабанды средств поражения из Украины и Литвы, а также модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги в подпольных мастерских", - сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ФСБ, в Новом Уренгое задержаны организатор и десять участников преступной группы. Правоохранители изъяли 33 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, среди которых "7 автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также 3 ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра и 575 основных частей и комплектующих оружия".

Кроме того, закрыты четыре подпольные мастерские по модернизации средств вооружения. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия".