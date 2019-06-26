Эрдоган о визите Трампа в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможность визита американского лидера Дональда Трампа в Турцию в июле находится сейчас в стадии обсуждения, передает Интерфакс.

«Визит Трампа в Турцию в июле обсуждается», - сказал Эрдоган в четверг в интервью японской газете «Никкей».

Турецкий президент выразил надежду, что его встреча на саммите G-20 в Осаке поможет укрепить сотрудничество между Анкарой и Вашингтоном.

«Я думаю, что моя встреча с президентом США Трампом на саммите G-20 сыграет важную роль для устранения тупиковой ситуации в наших двусторонних отношениях и для усиления нашего сотрудничества», - добавил Эрдоган.