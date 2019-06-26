«Летний футбольный лагерь» от Kapital Bank

Kapital Bank является официальным партнером проекта «Летний футбольный лагерь», который с 2014 года организуется летом в городе Сумгаит для детей в возрасте 7-12 лет. Проект реализован в трех группах в течение 9 дней. В проекте принимают участие свыше 100 учащихся из 48 школ города Сумгаита и ближайших поселков.

Основной целью проекта является привлечение, развитие и пропаганда футбола, увеличение массовости и популяризации этого вида спорта, а также пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи.

Следует отметить, что совместно с Kapital Bank в проекте также участвуют Министерство образования, Исполнительная власть и отдел образования города Сумгаит, ПО «Азеркимья» и футбольный клуб «Сумгаит».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.