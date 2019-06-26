Бывшего президента Кыргызстана лишили неприкосновенности

За лишение Атамбаева статуса экс-президента и, соответственно, неприкосновенности, проголосовали 103 из 110 народных избранников. Теперь против него может быть возбуждено уголовное дело.

Ранее в июне сообщалось, что обвинения против бывшего главы государства были выдвинуты по девяти пунктам. Среди них — выдача наградного оружия гражданам России, в том числе членам организованных преступных группировок, и незаконное приобретение земельного участка.

Кроме того, Атамбаева обвиняют в содействии незаконному освобождению из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, сокрытии доходов, коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ и незаконных поставках угля на данный объект. В случае признания экс-президента виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет «играть унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях».

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Он выступил инициатором выдвижения на президентский пост нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

За последние полтора года по обвинению в коррупции в Кыргызстане арестованы два бывших премьер-министра, два мэра столицы, ряд министров, депутатов и других высокопоставленных чиновников из команды Атамбаева.