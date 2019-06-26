Гюльнар Алиева 11:56

Владельцы ООО Qardaşlar Mebel-3 братья Мирзоевы под предлогом инвестиций в свой мебельный бизнес взяли у группы жителей Сальяна сотни тысяч манатов и эти деньги попросту присвоили. А спросить теперь не с кого, потому что принимал «инвестиции» исполнительный директор компании, который вскоре после того, как обманутые граждане стали требовать возврата своих денег, умер от инфаркта… Об этом haqqin.az рассказали обратившиеся в редакцию жертвы масштабного мошенничества.

В свое время братья Мирзоевы прославились настоящей информационной войной в СМИ, которую они развернули друг против друга. Обвинения, которые предъявляли брата брату, были достаточно серьезными. Каждый из владельцев совместного мебельного бизнеса пытался уличить единокровного родственника в мошенничестве, подлоге и других преступлениях. Пятеро братьев – Рамазан, Гусейн, Али, Ибрагим и Гариб когда-то составляли сплоченный семейный клан, однако бизнес-интересы разрушили их родственные связи, сделав самых близких людей врагами. Основоположником семейного бизнеса Мирзоевых был тогда уже поднаторевший в деловой сфере старший брат Рамазан. При его поддержке младшие Али и Гусейн тоже основали свои компании. Долгое время братья работали дружно, во всем помогая друг другу. Рамазан и его сын Азер руководили своей компанией Məmmədogulları, а Али и Гусейн хозяйничали в Qardaşlar Mebel-3. Однако спустя время в семействе разгорелся скандал, причиной которого стали, как водится, деньги. Судя по хронологии событий, поднабравшись опыта, отнюдь не доброго, средний и младший брат кинули старшего, до той поры усиленно их опекавшего. Лиха беда начало, и, ощутив вкус добытых грязными делишками денег, владельцы акций Qardaşlar mebel-3 младшенькие Мирзоевы Али, Ибрагим и Гусейн принялись надувать не только старшего Рамазана, но и своих земляков сальянцев. Один из обманутых, Фаик Гурбанбеков, поведал, что его уговорил сделать инвестиции в компанию Мирзоевых директор этого ООО ныне покойный Махир Джафаров, которого он вроде бы неплохо знал и которому доверял. Джафаров красочно расписал, какую выгоду сулят такие вклады в постоянно расширяющуюся и развивающуюся Qardaşlar mebel-3. Действовал директор, по его уверению, по поручению Мирзоевых. «Махир предложил мне вложить деньги в прибыльный бизнес и привлечь к этим инвестициям своих знакомых. Обещал, что, если мне удастся уговорить земляков, в будущем меня назначат на должность директора одного из самых крупных их мебельных магазинов, а всех инвесторов обеспечат работой в компании. При этом он сулил доход, в десять раз превышающий сумму внесенных денег. Я поверил Махиру и в 2015 году вручил ему 37 тысяч манатов. Это мои собственные средства и деньги моих родственников. Махир должен был передать их одному из владельцев Qardaşlar mebel-3 Ибрагиму Мирзоеву», - описал Гурбанбеков ход событий, а вернее, схему мошенничества.

Прошло время, но ничего из обещанного выполнено не было. То есть ни одного из тех, кто посредством Ф. Гурбанбекова внес деньги в компанию Мирзоевых, не пригласили на работу и никто дивидендов не получил. И тогда вкладчики стали требовать от Гурбанбекова, чтобы он вернул деньги. А он, естественно, обратился за разъяснениями к сборщику средств - исполнительному директору Махиру Джафарову. «Махир при нас позвонил Ибрагиму Мирзоеву и сообщил, что люди, внесшие 37 тысяч манатов, требуют вернуть их деньги, так как их не обеспечили работой. Что ему ответили, не знаю, но Махир попросил еще немного подождать. Подождали, но ни дивидендов, ни своих денег так и не увидели», - утверждает Ф.Гурбанбеков. Когда, наконец, Джафарову пригрозили обращением в правоохранительные органы, он снова стал названивать владельцам Qardaşlar mebel-3. Однако ни от Ибрагима, ни от других Мирзоевых реакции не последовало. «Как нам сказал Махир, Ибрагим Мирзоев заявил ему, что за ним стоят высокопоставленные люди, которые заставят тех, кто требует вернуть деньги, замолчать. И это, как подчеркнул Мирзоев, пока даже не старший брат и отец-основатель фирмы Рамазане, известный по прозвищу «Король Рамазан». Уж кто-кто, а он кого угодно и с любой работы вышвырнет и принудит вместо возврата денег еще и приплатить, лишь бы не трогали», - отметил Ф.Гурбанбеков. По такой же схеме был обманут и другой житель Сальяна - Миркамиль Гасанов. Он тоже поверил Джафарову и согласился внести деньги в ООО Qardaşlar mebel-3, потому что, хотя основателями компании были братья Мирзоевы, мебельную фабрику в Сальяне строил и потом управлял ею именно Махир.