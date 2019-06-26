Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за последнее время почувствовала недомогание на официальной встрече. Как сообщает Reuters, канцлер испытала приступ сильной дрожи во время приема у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Представители СМИ заметили, что стоящая справа от президента Меркель сильно дрожала, как при сильном ознобе. Канцлеру передали стакан воды, однако от предложенной воды она отказалась.

Позже ее пресс-секретарь сообщила, что со здоровьем у Меркель все в порядке и в ближайшее время она вылетит в японскую Осаку на саммит G20.

18 июня во время визита Зеленского в Берлин у Меркель также заметили сильную дрожь, а немецкие СМИ вспоминали аналогичный инцидент в Мексике несколько лет назад и связывали его с жарой.