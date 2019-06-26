ОАО «Азерэнержи» распространило предупреждение, сопроводив его видеороликом.

В нем говорится, что запрещается проводить строительные работы, возводить ограждения и ограничивать движение, а также собирать траву, сено и дрова, жечь костры, в том числе и после сбора зерна, на расстоянии менее 20 метров от проводных 110 КВ линий, 25 метров - от 220 КВ линий, 30 метров - от 330 и 500 КВ линий.

«Не жгите костры и под высоковольтными линиями, чтобы не погасли ваша жизнь и свет», - говорится в предупреждении ОАО «Азерэнержи».