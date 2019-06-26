Саудиты получили российские «Солнцепеки»

Информагентству в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) рассказали, что в данный момент страны обсуждают вопросы лицензионного производства.

О том, какое именно оружие поставлено Саудовской Аравии, не сообщается. По данным агентства, речь идет, в частности, об огнеметных системах ТОС-1А «Солнцепек».

«Все проекты в сфере ВТС с Королевством Саудовская Аравия осуществляются в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В текущем году начались поставки первых партий вооружения и военной техники», — заявила официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева.

Договоренности о поставках Эр-Рияду российского оружия были достигнуты осенью 2017 года во время визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдель-Азиза аль-Сауда.