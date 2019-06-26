В самолете президента Бразилии нашли десятки килограммов кокаина

На борту президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили почти 40 кг кокаина. Произошло это по пути на саммит G20 при посадке в Испании для дозаправки, передает The New York Times.

Наркотики обнаружили у одного из военных летчиков, который входит в команду президента.

Сам президент заявил, что не имеет к этому никакого отношения.

«Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете», — написал Болсонару.

Минобороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий арестован в Испании.

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