В самолете президента Бразилии нашли десятки килограммов кокаина
На борту президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили почти 40 кг кокаина. Произошло это по пути на саммит G20 при посадке в Испании для дозаправки, передает The New York Times.
Наркотики обнаружили у одного из военных летчиков, который входит в команду президента.
Сам президент заявил, что не имеет к этому никакого отношения.
«Я потребовал немедленного и сурового наказания для лица, ответственного за наркотическое вещество, обнаруженное в военном самолете», — написал Болсонару.
Минобороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий арестован в Испании.