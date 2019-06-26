Три азербайджанские спортсменки в полуфинале Евроигр А Алиев и Гаджиев ждут вечерних финалов; обновлено 14:13
Мария Стадник (50 кг) без проблем победила в четфертьфинале польку Анну Лукасяк (10:0) и вышла в полуфинал, где встретится с турчанкой Эвин Демирхан.
Полуфиналы начнутся сегодня в 19:00 по бакинскому времени.
Алена Колесник (57 кг) в четвертьфинале оказалась слабее болгарки Мими Христовой – 0:6.
Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиева (76 кг) присоединились к Марии Стадник в полуфинале Евроигр. Эльмира со счетом 9:0 разгромила польку Катаржину Мадровску, а Сабира Алиева (76 кг) взяла верх над Джорджиной Нелторп из Великобритании – 8:2.
В схватках за выход в финал Гамбарова встретится с румынкой Криште Инче. Алиева же поборется с немкой Френси Раедельт.
* * * 13:16
Алена Колесник (57 кг) победила в 1/8 финала венгерку Рамону Галамбос (10:0) и вышла в четвертьфинал, где встретится с болгаркой Мими Христовой.
Эльмира Гамбарова (62 кг) одолела в 1/8 финала немку Люци Манцке – 4:0. Следующая соперница - Катаржина Мадровска из Польши.
Сабира Алиева (76 кг) легко победила гречанку Айкатерина-Эйрини Пициаву – 9:0. В четвертьфинале она будет бороться с британкой Джорджиной Нелторп.
* * * 12:40
Сегодня на Европейских играх в Минске у Азербайджана есть шансы на еще два золота в вольной борьбе.
В финалах, которые начнутся в 19:40 по бакинскому времени, выступят Гаджи Алиев (65 кг) и Нурмагомед Гаджиев (97 кг). У обоих очень сложные соперники.
3-кратный чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олимпиады-2016 Гаджи Алиев встретится с олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы Владимиром Хинчегашвили.
У призера чемпионата Европы, победителя молодежного чемпионата мира Нурмагомеда Гаджиева соперник и вовсе является явным фаворитом. Это – действующий чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион, звезда мировой вольной борьбы Абдулрашид Садулаев.
Также сегодня на Евроиграх стартуют знаменитая Мария Стадник (50 кг), а также Алена Колесник (57 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиева (76 кг). Финалы в этих весовых категориях состоятся завтра.