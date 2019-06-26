Мария Стадник (50 кг) без проблем победила в четфертьфинале польку Анну Лукасяк (10:0) и вышла в полуфинал, где встретится с турчанкой Эвин Демирхан.

Полуфиналы начнутся сегодня в 19:00 по бакинскому времени.

Алена Колесник (57 кг) в четвертьфинале оказалась слабее болгарки Мими Христовой – 0:6.

Эльмира Гамбарова (62 кг) и Сабира Алиева (76 кг) присоединились к Марии Стадник в полуфинале Евроигр. Эльмира со счетом 9:0 разгромила польку Катаржину Мадровску, а Сабира Алиева (76 кг) взяла верх над Джорджиной Нелторп из Великобритании – 8:2.

В схватках за выход в финал Гамбарова встретится с румынкой Криште Инче. Алиева же поборется с немкой Френси Раедельт.

* * * 13:16

Алена Колесник (57 кг) победила в 1/8 финала венгерку Рамону Галамбос (10:0) и вышла в четвертьфинал, где встретится с болгаркой Мими Христовой.

Эльмира Гамбарова (62 кг) одолела в 1/8 финала немку Люци Манцке – 4:0. Следующая соперница - Катаржина Мадровска из Польши.

Сабира Алиева (76 кг) легко победила гречанку Айкатерина-Эйрини Пициаву – 9:0. В четвертьфинале она будет бороться с британкой Джорджиной Нелторп.

* * * 12:40

Сегодня на Европейских играх в Минске у Азербайджана есть шансы на еще два золота в вольной борьбе.